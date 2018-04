MANCHESTER (INGHILTERRA) – Da arbitro a eroe.

Nel corso della partita dell’ottava serie del calcio inglese tra Trafford e Colwyn Bay, al 65′, l’attaccante della squadra di casa, Danny Frost, nel tentativo di non far uscire il pallone dal campo, è scivolato per colpa del terreno fangoso e ha sbattuto violentemente contro una barriera di protezione posta a bordo campo.

l’arbitro di linea, Zharir Mustafa, si è reso conto immediatamente della gravità della situazione e lo ha soccorso con tempismo. Mustafa ha messo il corpo esanime di Frost in posizione utile ad evitare il soffocamento e che il giocatore potesse ingoiare la lingua.

In questo modo gli ha salvato la vita in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Arrivo piuttosto tardivo perché il maltempo aveva generato molto traffico in città.

“He needs some kind of recognition” 👏@FCTrafford forward Danny Frost swallowed his tongue after colliding with a barrier.

In stepped linesman Zharir Mustafa with life-saving first aid… pic.twitter.com/d4IDgOuKQF

— BBC Radio 5 live (@bbc5live) 9 aprile 2018