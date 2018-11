LONDRA (INGHILTERRA) – Inghilterra alla ‘Final Four’, Croazia in serie B. E’ questo il responso della sfida di Nations League giocata oggi a Wembley, valida per il gruppo 4, giocata a Wembley.

Così gli inglesi, che con questa vittoria si sono presi una rivincita, almeno parziale, della semifinale mondiale in Russia, vanno alle finali mentre i vicecampioni del mondo, ultimi del gruppo, retrocedono in serie B.

Croazia in vantaggio con Kramaric al 12′ st, pareggio inglese con Lingard al 33′ st e rete decisiva di Kane al 40′ st.

