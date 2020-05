LONDRA (INGHILTERRA) – Nel Regno Unito non ci sarà nessuno sconto per il mondo del calcio.

I giocatori delle squadre straniere che verranno nel Regno Unito per disputare le coppe europee dovranno sottoporsi a quarantena obbligatoria.

Questo decreto del Regno Unito rende impossibile la partecipazione delle squadre inglesi alle coppe europee.

Almeno che le società inglesi decidano di disputare le partite in un’altra Nazione che ha delle regole diverse.

Se una squadra arriva in Inghilterra per una partita, non può sottoporsi a quarantena.

Questo renderebbe impossibile la disputa della gara stessa.

Manchester City e Chelsea in Champions, Manchester United, Wolverhampton e Rangers Glasgow in Europa League sono in apprensione.

Come detto, ci sono solamente due vie possibili.

O vengono concesse delle deroghe alle squadre straniere, o quelle del Regno Unito dovranno disputare le partite altrove.

In caso contrario, i club del Regno Unito verrebbero estromessi dalle coppe europee.

La Uefa vuole concludere le sue due competizioni a tutti i costi e non accetta ulteriori battute d’arresto.

Se il Regno Unito non dovesse dimostrare flessibilità, i club giocherebbero le loro partite in altre Nazioni.

D’altro canto non fa alcuna differenza giocare in casa, in trasferta o in un campo neutro dato che le gare verranno disputate a porte chiuse.