MADRID (SPAGNA) – Il punto su tutti i gironi di Nations League a poche partite dal termine della prima fase della competizione per Nazionali Europee.

Serie A

Il girone A è guidato dai campioni del mondo in carica della Francia con 4 punti. Seguono Olanda a 3 e Germania a 1. Domani verrà giocato il big match tra la Francia e la Germania. Tedeschi a forte rischio retrocessione. Nel girone B, l’Islanda è retrocessa in Serie B. Si giocano l’accesso alla Final Four di giugno il Belgio e la Svizzera. Entrambe le Nazionali hanno 6 punti in classifica e sarà decisivo lo scontro diretto per stabilire la squadra che passerà il turno. Nel girone C, il Portogallo è primo in classifica con 6 punti e si giocherà l’accesso alla Final Four con l’Italia che è seconda a quota 4. La Polonia è già retrocessa in Serie B dopo la sconfitta di ieri contro gli azzurri. Nel girone D è testa a testa tra Spagna e Inghilterra per la qualificazione alla Final Four. In questo momento la Spagna è in testa al girone con 6 punti contro i 4 dell’Inghilterra. L’Inghilterra si è rimessa in corsa per la qualificazione grazie all’incredibile successo in terra spagnola. La Spagna è caduta sotto i colpi di Sterling, migliore in campo con una doppietta, e Rashford. I gol di Alcacer e Sergio Ramos non sono bastati a Luis Enrique per evitare questo tonfo interno. La Croazia è ultima con un punto.

Gli highlights di Spagna-Inghilterra, partita di cartello della serata

🤭 Game on in Seville, 1-3! 🔥 A man in fine form with the goal, #BVB’s Paco Alcacer scores with his first touch for Spain! 🤔 Is the comeback on?#Alcacer #España #Spain #England #UEFANationsLeague pic.twitter.com/noFlfed2Ed — Under The Floodlights (@UTF_Sport) 15 ottobre 2018

Second goal from Sterling vs. Spain. Product of great teamwork, I’ve watched this over and over. Great to see Kane and Rashford playing great too! pic.twitter.com/CEjaG06nMg — LexiferHDMI (@LexiferHDMI) 15 ottobre 2018

Serie B

L’Ucraina è in testa al Girone A con 6 punti, a più tre sulla Repubblica Ceca. La Slovacchia è ultima in classifica a zero punti. Nel Girone B, la Russia sta dominando con 7 punti. Seguono la Turchia a 3 e la Svezia a 1. Nel Girone C, la Bosnia è salita a 9 punti grazie a una doppietta di Dzeko (che è salito a quota 301 gol in carriera) e ha conquistato la qualificazione in Serie A. Seguono Austria a 3 punti e Irlanda del Nord a zero. Nel Girone D, la Danimarca è in testa con quattro punti. A seguire Galles 3 e Irlanda a 1.

La doppietta di Edin Dzeko

Serie C

L’Israele conduce il girone A con 6 punti. Seguono Scozia e Albania a tre punti. Nel girone B, dominio della Finlandia che è a punteggio pieno a quota 12 punti. Seguono Grecia a 6, Ungheria a 4 e Estonia a 1. Nel girone C, Bulgaria prima con 9 punti. A seguire Norvegia a 6, Cipro a 3 e Slovenia a zero. Nel girone D, la Serbia è prima con 8 punti. Poi troviamo il Montenegro a 7 punti, la Romania a 6 e la Lituania a zero.

Serie D

La Georgia sta dominando il girone A con 9 punti. Ferme a 2 Lettonia, Kazakistan e Andorra. Lussemburgo al comando del girone B con 9 punti, seguono Bielorussia a 8, Moldavia a 5 e San Marino fanalino di coda del torneo con zero punti. Kosovo al comando del girone C con 8 punti. Seguono Azerbaigian a 6, Far Oer a 4 e Malta a 2. Macedonia dominatrice del girone D a punteggio pieno a quota 9 punti. Gibilterra, Armenia e Liechtenstein sono ferme a tre punti.