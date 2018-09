COVERCIANO – E’ la Nazionale di Mario Balotelli e Lorenzo Insigne. In campo e fuori. L’attaccante del Napoli ha voluto “battezzare” il ritiro di Coverciano con uno scherzo a Super Mario che in poco tempo è diventato virale sui social network. Balotelli è stato convinto con una scusa a dirigersi verso la finestra, gli è stato detto che lì il cellulare prendeva meglio. A questo punto è sbucato da dietro la tenda Insigne che lo ha terrorizzato. Balotelli è saltato e a momenti non faceva cadere il cellulare. In ogni caso, lo scherzo si è concluso tra le risate generali [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

”Da Belotti mi aspetto che torni quello di un anno fa, quello che faceva tanti gol prima degli stop per infortunio. Balotelli? E’ tornato a giocare dopo tre turni di squalifica, non sarà al 100% ma credo stia abbastanza bene. Se è dimagrito? 8-9 grammi…”. Così un sorridente Roberto Mancini parlando degli attaccanti nel raduno a Coverciano.

”Spero che torni a giocare con continuità anche Zaza” ha aggiunto il ct azzurro soffermandosi poi sul reparto di centrocampo in cui mancherà ancora Verratti (”Spero di chiamarlo alla prossima, può essere molto utile”) ma in cui si rivede Benassi, tre gol finora coi viola: ”Lo seguiamo da tempo e comunque ha giocato in tutte le rappresentative nazionali. Bernardeschi? Non escludo di impiegarlo anche a centrocampo dove abbiamo adesso qualche difficoltà per lo scarso impiego dei vari Pellegrini, Cristante, Gagliardini e non solo”.