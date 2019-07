NAPOLI – Lorenzo Insigne resta al Napoli più carico che mai. L’attaccante partenopeo tifa per una grande campagna acquisti che regali ad Ancelotti calciatori di grande talento sia a centrocampo che in attacco. Insigne è favorevole agli arrivi di James Rodriguez, Mauro Icardi e Pepé.

Le dichiarazioni di Lorenzo Insigne a Sky Sport sono riportate dal Corriere dello Sport. “Penso sia il mio Napoli più forte, stiamo crescendo tanto, la società sta inserendo tanti giovani interessanti. Personalmente vorrei fare qualche gol in più rispetto alla scorsa stagione per aiutare la squadra: vogliamo coronare il nostro sogno di vincere lo scudetto e ci proveremo fino alla fine”.

“Rispetto agli scorsi anni c’è ancora maggiore entusiasmo – ha dichiarato il capitano a Sky – i tifosi sono davvero tanti e questo ci fa piacere: sentire il loro affetto è importante per preparare una grande stagione. Sono contento per i loro applausi nei miei confronti, ci tengo a fare bene, sono napoletano e tifoso del Napoli: darò il 101 per cento per ricambiare il loro affetto.

Il mio ruolo? Ne ho parlato con il mister, non c’è da convincerlo, lui ha esperienza e sa cosa posso dare. Come ha detto Ancelotti posso giocare in qualsiasi ruolo dell’attacco, sono felice delle sue parole e voglio ripagarlo in campo”.

“Bianconeri ancora lontani? Non dobbiamo pensare agli acquisti degli altri, tra l’altro la Juve ha cambiato allenatore come altre squadre, mentre noi abbiamo una base solida: per questo dobbiamo stare tranquilli e lavorare sugli errori commessi lo scorso anno per cercare di migliorare”.

“Chi viene tra James, Pepé e Icardi? Sono tutti grandi campioni, quindi sono sempre benvenuti, ma non spetta a noi calciatori decidere chi comprare. Spero che, chiunque arrivi, abbia il giusto atteggiamento – ha rimarcato Insigne – Lo scorso anno è arrivato un campione come Fabian Ruiz, siamo un grande gruppo e questo è importante. Ancelotti sta facendo passare i suoi concetti: bisogna vincere, è il pensiero della squadra e della società che sta completando la rosa per fare grandi cose” (fonte Il Corriere dello Sport).