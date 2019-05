CAPRI – Lorenzo Insigne vuole restare al Napoli. Come scrive Il Corriere dello Sport in un articolo a firma di Antonio Giordano, l’attaccante campano, sua moglie Genny, i suoi fi gli e i genitori, dopo aver visto in televisione il successo del Napoli a Frosinone, si sono diretti all’hotel «Quisisana», sapendo o sperando che possa esserci Aurelio De Laurentiis, annunciato a Capri.

«C’è il presidente?». C’era, il presidente, pure lui (ovviamente) reduce dalla sua ora e mezza di full immersion del Napoli e felicemente sorpreso per quella visita inaspettata. Questo è stato il primo grande passo verso la pace tra le parti che dovrebbe portare al rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il papà ed il fratello di Insigne non hanno dubbi: “Lorenzo resterà al Napoli”.

”Lorenzo a Napoli sta benissimo – dice Carmine Insigne al portale NapoliMagazine.Com – e non ha alcuna intenzione di andarsene altrove. La fascia di capitano è stata motivo di grande orgoglio per lui e per tutta la nostra famiglia. Le voci sugli interessamenti di altre squadre europee? A noi non risulta nulla”.

Il fratello Roberto Insigne conferma la stessa versione a “CalcioNapoli24 Live: ”Lorenzo resterà sicuramente a Napoli: è quello che vogliamo sia noi che lui. Il ‘finchè resto qui’ detto domenica sera nel dopo partita sta a significare che lui darà tutto per questa maglia. Se poi la società deciderà di venderlo, si potrà fare poco. Lorenzo però è intenzionato a restare qui perché ha realizzato il suo sogno indossando la fascia da capitano”.