Insigne piace all’Inter: il Napoli può venderlo, Marotta cerca un colpo per il dopo Lukaku (Foto d’archivio Ansa)

Lorenzo Insigne piace all’Inter, Insigne può andare all’Inter. Ma non è detto che la trattativa sia così semplice. Fatto sta che le voci di calciomercato si susseguono, oggi 12 agosto.

Andiamo con ordine: la cessione di Lukaku ha innescato l’effetto domino nel mercato degli attaccanti. La prima mossa dei nerazzurri è stata l’ingaggio di Dzeko dalla Roma (a un passo dall’ufficialità). Una mossa che però non ha placato gli animi dei tifosi nerazzurri.

Ed è per questo che Marotta e Ausilio cercano un colpo a effetto da regalare ai propri supporter. E quale miglior colpo a effetto che il massimo esponenete del tiraggiro? Oltretutto Insigne non ha ancora rinnovato col Napoli e per De Laurentiis ormai è tra i cedibili.

Insigne, l’offerta dell’Inter al Napoli

Partiamo allora dall’offerta dell’Inter al Napoli. Ricordiamo che stiamo sempre parlando in campo ipotetico, a seconda di quello che si legge sui giornali sportivi negli articoli degli esperti di calciomercato.

Se è vero quello che scrive per esempio il Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe offerto 15 milioni più Sanchez. De Laurentiis chiede non meno di 30 milioni. Difficile un accordo in questo senso. Anche perché Sanchez guadagna attualmente 7 milioni di dollari all’anno. Fuori dai parametri del Napoli.

Insigne all’Inter potrebbe giocare sia con Dzeko sia con Lautaro

Ma non è detto che la trattativa non vada avanti. Anche perché Insigne può bene adattarsi al gioco di Inzaghi. Una specie di Correa (per restare all’ultima Lazio del tecnico) che vede più la porta.

Oltretutto, il numero 10 della Nazionale italiana potrebbe giocare in coppia sia con Dzeko sia con Lautaro. Forse più di Zapata, che era il nome subito accostato all’Inter per il dopo Lukaku. Oppure di Vlahovic, altro profilo associato ai nerazzurri.

Di certo, Insigne costa meno dei due attaccanti succitati. Anche perché loro sono più giovani e quindi hanno una valutazione proporzionata ai margini di miglioramento che possono avere. Con Insigne invece l’Inter avrebbe un giocatore fatto e finito. Nonché in fiducia, dato che è campione d’Europa in carica.

I tifosi del Napoli incitano Insigne in ritiro

Intanto Insigne si allena col Napoli. E i tifosi arrivati in ritiro lo stanno acclamando. Addirittura, scrive la Gazzetta dello Sport, lo incitano a ogni tocco di palla. Forse hanno subodorato il pericolo di addio. O forse semplicemente, si sono semplicemente schierati contro De Laurentiis. In fondo, nonostante il rapporto con il loro capitano abbia vissuto molti alti e bassi, il loro nemico numero uno rimane sempre il presidente.