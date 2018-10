PARIGI, FRANCIA – Lorenzo Insigne show al Parco dei Principi di Parigi. Il fuoriclasse del Napoli ha portato in vantaggio la sua squadra al 26′ con una rete da fenomeno. Dopo un passaggio filtrante di Josè Maria Callejon, Insigne si è presentato davanti ad Areola e lo ha battuto con un pallonetto da applausi. Questa rete ha scatenato l’entusiasmo dei moltissimi tifosi napoletani presenti allo stadio. Il loro boato è stato impressionante subito dopo il gol di Lorenzo Insigne. Poco prima, Mertens aveva colpito una traversa clamorosa su assist di Mario Rui.

26′ – Gol del Napoli. Passaggio filtrante di Josè Maria Callejon che sorprende la difesa del Psg, cucchiaio di Insigne su Areola. Gol stupendo.

24′ – Napoli vicino al gol. Cross dalla sinistra di Mario Rui, conclusione a botta sicura di Dries Mertens, palla sulla traversa ad Areola battuto.

Formazioni ufficiali

Paris Saint Germain (4-2-3-1): Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani. All. Tuchel

Napoli (4-4-2): Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

