L’Inter il 18 maggio non andrà in ritiro: “Protocollo anti Covid-19 inapplicabile”. E non è la sola. Nella foto Ansa, l’allenatore dei nerazzurri Antonio Conte

ROMA – Dubbi sulla ripresa del campionato di calcio di Serie A.

L’Inter, secondo quanto scrive l’AdnKronos, non andrà in ritiro lunedì quando potrebbero prendere il via gli allenamenti collettivi.

La notizia è stata difusa da fonti interne al club nerazzurro.

I nerazzurri non sarebbero nelle condizioni di applicare il protocollo che segue le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico.

Come l’Inter, ci sarebbero diversi altri club di Serie A che avrebbero le stesse perplessità.

La squadra di Antonio Conte, al momento proseguirà quindi con gli allenamenti individuali.

Nella giornata di ieri, ad esprimere “perplessità” sulle tempistiche per la ripresa del campionato era stata anche l’Assocalciatori guidata dall’ex giallorosso Damiano Tommasi.

Le perplessità erano legate in particolare sul protocollo di sicurezza che la Figc ha modificato dietro indicazione del Comitato tecnico-scientifico.

L’Aic, nella giornata di ieri, ha tenuto un incontro di approfondimento con i rappresentanti delle squadre di Serie A.

“Le perplessità tra noi condivise riguardano soprattutto le tempistiche della ripresa della stagione”.

“L’ipotesi del ritiro per la creazione del ‘Gruppo Squadra’ è stata valutata e condivisa fin dall’inizio. In assenza di date certe per la ripresa del campionato 2019/2020 appare prematura ogni valutazione sulle tempistiche di svolgimento dello stesso” si legge nella nota a conclusione dell’incontro

(fonte: AdnKronos).