Nonostante l’accordo trovato ieri con la Lazio, Simone Inzaghi sembra ad un passo dalla panchina dell’Inter. L’allenatore non ha ancora firmato il rinnovo e l’Inter si è inserita per convincerlo a trasferirsi in nerazzurro. Il pressing ha fatto vacillare Inzaghi, che ha chiesto tempo alla Lazio prima di prendere una decisione.

Simone Inzaghi è ritenuto il sostituto ideale di Antonio Conte, che ieri si è separato consensualmente dal club nerazzurro. In queste ore ci sono contatti fra i dirigenti dell’Inter e l’agente Tinti: sul piatto c’è un’offerta con ingaggio da 4 milioni a stagione più uno di bonus.

Simone Inzaghi ad un passo dall’Inter, è rottura con la Lazio

Il presidente della Lazio Claudio Lotito e Simone Inzaghi si sono incontrati ieri, trovando l’accordo verbale per continuare l’avventura. L’intesa prevede il rinnovo del contratto per altre tre stagioni (fino al 2024) e un corrispettivo vicino ai 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Questo quanto avvenuto ieri, ma ora non sono da escludere eclatanti colpi di scena.

A meno di 24 ore di distanza però, riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe definitivamente rotto con i biancocelesti, trovando l’accordo con l’Inter. L’affondo decisivo è arrivato oggi. Il procuratore di Inzaghi, Tullio Tinti, si è presentato ancora una volta nella sede nerazzurra e stavolta per definire i dettagli dell’affare. L’accordo biennale dovrebbe garantire uno stipendio da circa 4 milioni più uno di bonus, quasi il doppio di quanto avrebbe percepito col rinnovo alla Lazio.