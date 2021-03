Dopo 26 anni sul petto dell’Inter, Pirelli non sarà più il main sponsor dei nerazzurri. L’anno prossimo ci sarà un nuovo sponsor sulla maglia nerazzurra. Al momento non c’è un brand in pole position.

Jindong Zhang si sta già muovendo e nelle scorse settimane ha incontrato Zhou Houjian, presidente del gruppo Hisense. In corsa ci sono anche Evergrande, Samsung e un sito per adulti.

Secondo quanto scrive il tabloid inglese Sun, il brand a luci rosse interessato all’Inter sarebbe Stripchat, sito web e social network internazionale per adulti che offre spettacoli gratuiti in streaming in diretta webcam, che spesso includono nudità e attività sessuale Stripchat sarebbe pronta una proposta da 20 milioni di sterline a stagione per sostituire lo storico sponsor Pirelli. Una trattativa che difficilmente andrà in porto però.

Pirelli e Inter, addio dopo 26 anni

Come detto, Pirelli non sarà più lo sponsor di maglia dell’Inter. A confermarlo anche Marco Tronchetti Provera, ad di Pirelli: “Non saremo più lo sponsor di maglia. Manterremo un legame con i nerazzurri, ci sarà comunque un rapporto con loro”, le sue parole a Gr Parlamento.

Il legame tra le parti durava da 26 anni, dalla stagione 1995-1996. L’ultimo rinnovo è stato quello del febbraio 2016, che ha esteso per l’ultima volta, fino appunto al giugno 2021, l’unione tra il main sponsor e i nerazzurri.