Inter, gli allenamenti riprendono il 5 maggio. Calciatori in gruppi da quattro (foto Ansa)

MILANO – L’Inter torna ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte.

Da martedì 5 maggio i calciatori dell’Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva del Viminale, come spiega il club.

Per mantenere il distanziamento sociale, saranno accessibili solo i 4 campi del centro sportivo (di routine sanificato da febbraio) per gruppi scaglionati di 3-4 giocatori, con il minimo presidio sanitario e tecnico necessario, in linea di massima un medico e un preparatore.

I calciatori all’estero sono rientrati in Italia, da ultimo Sanchez che concluderà domani l’isolamento domiciliare.

Non solo l’Inter, anche le altre società di Serie A tornano ad allenarsi.

Il Bologna ha fatto sapere che i suoi calciatori torneranno ad allenarsi agli ordini di Sinisa Mihajlovic dal cinque maggio.

Il Brescia di Mario Balotelli non tornerà ad allenarsi lunedì e ha fatto sapere che comunicherà la data della ripresa nelle prossime ore.

Il Cagliari Calcio dovrebbe tornare ad allenarsi nel suo centro sportivo già nella giornata di lunedì 4 maggio.

Gli allenamenti avverranno nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme fissate dal Governo per combattere l’emergenza coronavirus.

La Lazio ha fatto sapere che i suoi calciatori torneranno ad allenarsi mercoledì 6 maggio dopo essersi sottoposti ai tamponi.

Il Lecce non ha fornito ancora una comunicazione ufficiale ma i suoi calciatori potrebbero tornare ad allenarsi già da domani.

Parma e Spal hanno fatto sapere che riprenderanno gli allenamenti solamente dopo l’emanazione del protocollo sanitario.

I calciatori del Verona dovrebbe riprendere ad allenarsi nel corso della prossima settimana mentre quelli del Sassuolo saranno già in campo lunedì 4 maggio.

I calciatori della Roma riprenderanno ad allenarsi il 7 maggio dopo aver sostenuto le visite mediche (fonti ANSA e gazzetta.it).