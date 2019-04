ROMA – Mauro Icardi è tornato in campo contro il Genoa ritrovando subito il gol. Ma il futuro del giocatore sembra essere distante dall’Inter. Il club nerazzurro infatti avrebbe già le idee molto chiare sulla prossima stagione. Antonio Conte è la prima scelta per la panchina, ma secondo il Corriere dello Sport, proprio l’ex tecnico del Chelsea avrebbe chiesto dato il via libera alla sua cessione dell’attaccante argentino in estate. Per il tecnico, l’argentino non sarebbe un giocatore fondamentale.

L’Inter però non intende in alcun modo svendere il suo giocatore: Icardi infatti ha una clausola da 110 milioni di euro inclusa nel contratto. Con l’addio di Icardi si aprirebbe poi il problema della sua sostituzione. Al posto dell’attaccante argentino potrebbe arrivare Edin Dzeko che lascerà la Roma a fine stagione e già cercato da Conte lo scorso gennaio quando era ancora tecnico del Chelsea. (fonte Il Corriere dello Sport)