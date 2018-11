MILANO – Che botta per Gerard Piqué a poche ore dalla partita di Champions League tra il suo Barcellona e l’Inter. Gerard Piqué è uscito dal pullman del Barcellona piuttosto distratto e ha colpito in pieno lo specchietto tra lo stupore generale. Un piccolo incidente di percorso prima della super sfida di Champions League.

Steven Zhang “esordisce” in Champions League da presidente

Esordio da presidente dell’Inter per Steven Zhang al meeting Uefa con il Barcellona prima della sfida di Champions League tra i nerazzurri e i blaugrana stasera a San Siro. Il pranzo ufficiale delle delegazioni è andato in scena in un ristorante al centro di Milano: per il club nerazzurro erano presenti l’amministratore delegato Alessandro Antonello e il direttore generale Giovanni Gardini.

Assente invece il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, con il vicepresidente blaugrana Jordi Moix a farne le veci. Per Steven Zhang non si tratta tuttavia di un esordio assoluto, visto che era stato già presente ai pranzi istituzionali Uefa in tutte e tre le precedenti sfide di Champions League dell’Inter.

