TORINO – La festa dell’Inter, per il tre a zero rifilato al Torino, è stata rovinata dall’infortunio subito da Nicolò Barella. Il calciatore della Nazionale Italiana di Calcio è uscito dal campo in lacrime ammettendo di aver “Sentito tac al ginocchio destro”. Le sue condizioni di salute verranno valutate con attenzione nei prossimi giorni ma intanto l’Inter ha già diffuso la seguente nota stampa: “Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni”.

Dell’infortunio di Nicolò Barella, ha parlato Stefan De Vrij nel corso di una intervista rilasciata a Dazn: “Purtroppo l’infortunio di Barella sembra qualcosa di serio, speriamo che non sia nulla di grave perché è un calciatore molto importante per noi. Gli auguro le migliori fortune ed una pronta guarigione”.

Nonostante l’infortunio di Barella, l’Inter ha vinto facilmente sul campo del Torino. La partita è stata decisa dalle marcature di Lautaro Martinez, su assist di Vecino, di Stefan De Vrij, su assist di Brozovic, e di Romelu Lukaku, su un altro assist di Brozovic. Grazie a questo risultato, i nerazzurri rispondono alla vittoria della Juve a Bergamo e tornano a meno uno dai bianconeri.