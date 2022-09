Inter-Bayern Monaco, dove vedere la partita di Champions League in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Si apre la Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri nella prima giornata affrontano il Bayern Monaco. Dopo la sconfitta nel derby, l’Inter è chiamata a reagire e spesso sono proprio le notti europee a regalare le giuste motivazioni, anche in una partita complicata e affascinante come quella contro il Bayern Monaco. I nerazzurri si ritrovano nel gruppo C, un girone di ferro estremamente complicato con Barcellona, Bayern e Viktoria Plzen. Inter-Bayern Monaco dove vederla.

Inter-Bayern Monaco, orario e dove vederla in diretta streaming

Nella prima partita del girone C, l’Inter di Simone Inzaghi affronta in casa una delle favorite del torneo, il Bayern Monaco. La partita si gioca a San Siro, fischio d’inizio alle 21. E’ possibile vedere la partita su Sky, sui canali Sky Sport Uno (251), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match verrà inoltre trasmesso in streaming sulla piattaforma Infinity + per gli abbonati, su SkyGo e su NOW.

Inter-Bayern Monaco: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Correa.

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Musiala; Gnabry, Mané.