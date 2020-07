Serie A, Inter-Bologna 1-0, gol: Romelu Lukaku al 23′ (partita in corso).

Dopo una fase di studio durata ben venti minuti, l’Inter è riuscito a passare in vantaggio con un’azione splendida. Cambio di gioco di Candreva, cross di Young, colpo di testa di Lautaro sul primo palo, palo, tap in vincente a porta vuota di Lukaku al 23′.

Per il centravanti belga, si tratta del ventesimo gol stagionale in Serie A al suo primo anno in Italia. Solo Ronaldo, Meazza e Nyers erano riusciti in una impresa analoga.

Contropiede micidiale del Bologna al 35′. Dopo una palla persa da Lukaku, Orsolini è stato lanciato subito a rete.

L’estero rossoblù si è presentato davanti ad Handanovic e ha provato a batterlo con un piattone con il sinistro ma il portiere sloveno ha deviato la sua conclusione in calcio d’angolo.