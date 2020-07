Serie A, Inter-Bologna 1-1, gol: Romelu Lukaku al 23′, Juwara al 74′ (partita in corso).

Dopo una fase di studio durata ben venti minuti, l’Inter è riuscito a passare in vantaggio con un’azione splendida. Cambio di gioco di Candreva, cross di Young, colpo di testa di Lautaro sul primo palo, palo, tap in vincente a porta vuota di Lukaku al 23′.

Per il centravanti belga, si tratta del ventesimo gol stagionale in Serie A al suo primo anno in Italia. Solo Ronaldo, Meazza e Nyers erano riusciti in una impresa analoga.

Contropiede micidiale del Bologna al 35′. Dopo una palla persa da Lukaku, Orsolini è stato lanciato subito a rete.

L’estero rossoblù si è presentato davanti ad Handanovic e ha provato a batterlo con un piattone con il sinistro ma il portiere sloveno ha deviato la sua conclusione in calcio d’angolo.

L’Inter ha chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol sul Bologna. Nerazzurri avanti con Lukaku, poi una parata miracolosa di Samir Handanovic su Orsolini.

Bologna vicino al pareggio al 53′. Barrow ha superato Brozovic con un tunnel e ha fatto partire una sassata dai venti metri che si è stampata sul palo ad Handanovic battuto.

Al 57′, un episodio molto importante. Soriano è stato espulso perché ha protestato in maniera esagerata contro l’arbitro dopo aver commesso un fallo in mezzo al campo.

Poco dopo, altro episodio penalizzante per il Bologna. Al 63′, l’arbitro ha assegnato un rigore all’Inter per uno sgambetto di Dijks ai danni di Candreva. Decisione giusta perché il fallo era netto.

Dagli undici metri si è presentato Lautaro Martinez ma la sua conclusione non è stata molto angolata e Skorupski l’ha respinta senza troppi problemi.Sulla ribattuta del rigore, c’è stato un tiro a botta sicura di Gagliardini ma il portiere polacco si è rialzato subito e con un grande riflesso ha deviato la sua conclusione in calcio d’angolo.

Pareggio a sorpresa del Bologna al 74′. Gli ospiti, in dieci uomini, hanno trovato la parità con Juwara. Il baby fenomeno del Bologna, classe 2001, ha raccolto una respinta corta della difesa dell’Inter e ha battuto Handanovic con un sinistro sul primo palo.