Inter-Bologna streaming e diretta tv, dove vedere la partita di Serie A

Visualizza questo post su Instagram

🐍⚽ Fc Internazionale probable formation ⚽🐍 Serie A Inter vs Bologna Match Day 22 3rd february 2019 6.00 pm Meazza Stadium ⚽🐍 #inter #suning #interbologna #bologna #interisti #forzainter #fcim #fcinter #amala #mauroicardi #seriea #nerazzurri #pazzainteramala #interishere #intermilan #milano #internerazzurra #arivederlestelle