Inter svegliata alle 4 dai tifosi del Borussia Monchegladbach, fuochi d’artificio davanti hotel.

I tifosi del Borussia Monchegladbach hanno sparato mortaretti e fuochi d’artificio stile Capodanno davanti all’hotel che ospita l’Inter. Una mossa per disturbare il sonno dei giocatori neroazzurri in vista della sfida di Champions di questa sera.

Intorno alle 4 del mattino infatti, riferiscono i media tedeschi, un gruppo di sostenitori biancoverdi si è radunato sul piazzale antistante l’albergo. Quindi e ha dato il via a cinque minuti di botti e fuochi pirotecnici ininterrotti. Tutto per disturbare il sonno dei calciatori prima di una partita fondamentale per il passaggio del turno (quasi impossibile) degli uomini di Antonio Conte.

E’ stato anche esposto uno striscione in inglese con la scritta “Ricordati Inter, le cose vanno meglio con la Coca Cola”, Un riferimento al famoso episodio del 1971 quando in una partita di Coppa dei Campioni una lattina colpì in testa Boninsegna e costò la sconfitta a tavolino al club tedesco. La polizia tedesca ha avviato un’indagine.

Inter, contro il Borussia Monchegladbach partita decisiva.

Contro il Borussia Monchengladbach l’Inter si gioca infatti le ultime speranze di riagganciare il treno per la qualificazione agli ottavi di Champions. La squadra di Antonio Conte dopo 4 giornate è ultima con 2 punti nel gruppo B, a -6 proprio dal Gladbach, a -5 dal Real Madrid e a -2 dallo Shakhtar Donetsk. Vincere le ultime due partite potrebbe non bastare. L’Inter inoltre rischia di non arrivare neanche in Europa League, il che sarebbe un fallimento per la stagione dei neroazzurri. (Fonte Agi).