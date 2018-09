Inter-Cagliari streaming Dazn e diretta tv, dove vedere Serie A

MILANO – Inter-Cagliari si giocherà sabato 29 settembre alle ore 20.30.

DOVE VEDERE INTER-CAGLIARI IN TV E STREAMING.

Inter-Cagliari sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN. Gli abbonati a Dazn potranno vedere Inter-Cagliari in diretta streaming su smart tv, pc, cellulari e tablet.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.

Spalletti deve dare continuità alle vittorie conquistate contro Tottenham, in Champions League, Sampdoria e Fiorentina, in Serie A. Per farlo dovrebbe schierare l’Inter con il 4-2-3-1 e dovrebbe scendere in campo con: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic e Icardi. La chiave è Radja Nainggolan dietro alle punte. Il Ninja è sempre pericoloso in zona gol con i suoi inserimenti offensivi ed è molto abile a regalare gli assist per i gol degli attaccanti, Mauro Icardi su tutti.

Il Cagliari di Maran dovrebbe giocarsela in modo aperto nonostante l’altissimo livello dell’Inter. Maran dovrebbe schierare il Cagliari con il 4-3-1-2 con Cragno; Srna, Pisacane, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Joao Pedro; Pavoletti e Sau. Joao Pedro, che è nato centravanti, dovrebbe fungere da trequartista alle spalle di Marco Sau e Leonardo Pavoletti.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.