MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Grande spavento per Karamoh nel corso della partita di Serie A tra Inter e Cagliari.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Karamoh si abbatte sul palo

Il giovane attaccante dell’Inter, per arrivare su un cross di un suo compagno di squadra, ha preso velocità ed è andato a sbattere contro il palo. Per fortuna, non ha colpito il palo con la testa ma solamente con la spalla.

Karamoh è rimasto a terra dolorante per alcuni minuti ma dopo l’intervento dello staff medico dell’Inter, è tornato in campo e ha continuato a giocare come se nulla fosse accaduto.

Karamoh sbatte sul palo