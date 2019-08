Inter calendario Champions League 2019 2020 date orari partite

MILANO – L’attesa è terminata, è arrivato il giorno dei sorteggi della fase a gironi di Champions League (che si terranno alle ore 18). L’Inter si è qualificato alla massima competizione europea per club chiudendo lo scorso campionato al quarto posto. Il risultato è stato valutato deludente dalla proprietà cinese che si sarebbe attesa una squadra in grado di impensierire la Juventus nei vertici della classifica.

Per questo motivo, al termine della stagione, i nerazzurri hanno dato il benservito a Luciano Spalletti nominando Antonio Conte come nuovo allenatore. Non ha pagato solamente l’allenatore ma anche Mauro Icardi (messo praticamente fuori rosa), Radja Nainggolan (ceduto al Cagliari dopo una stagione deludente) e Ivan Perisic (ceduto al Bayern Monaco dopo un anno al di sotto delle aspettative).

Antonio Conte è arrivato e ha voluto fare subito piazza pulita, liberandosi dei calciatori che riteneva un problema per l’Inter sia dal punto di vista tecnico che gestionale. La proprietà cinese gli ha dato la carta bianca e si attende una stagione di alto profilo sia in campionato che in Champions League.

Lo scorso anno, i nerazzurri hanno disputato delle coppe europee davvero deludenti. Sono stati eliminati dalla fase a gironi di Champions League e successivamente sono stati eliminati anche dall’Europa League per mano dell’E.Francoforte. Questo rendimento è costato caro a Spalletti che è stato allontanato per prendere un tecnico di livello internazionale come Antonio Conte.

Le squadre che partecipano alla prossima edizione della Champions League 2019 – 2020. L’Inter è stato inserito in terza fascia.

Prima fascia: Barcellona, Manchester City, JUVENTUS, Bayern Monaco, Psg, Zenit, Liverpool, Chelsea.

Seconda Fascia: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, NAPOLI, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Ajax.

Terza Fascia: Lione, Bayer Leverkusen, Salisburgo, Olympiakos, Valencia, INTER, Dinamo Zagabria, Bruges.

Quarta Fascia: Genk, Galatasaray, Lipsia, Stella Rossa, ATALANTA, Lille, Lokomotiv Mosca, Slavia Praga.