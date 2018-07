NIZZA (FRANCIA) – Sconfitta ai rigori per l’Inter contro il Chelsea (6-5) nella prima sfida dell’International Champions Cup, dopo il pareggio per 1-1 nei 90′. Allo Stade Riviera di Nizza londinesi in vantaggio con Pedro (8′), abile a ribadire in rete una ribattuta di Handanovic [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Avvio di gara complesso per i nerazzurri, che sono però cresciuti nella ripresa: il pareggio è arrivato grazie ad un destro di Gagliardini su assist di Icardi (49′). Parità che non si è sbloccata nel finale, con la sfida che si è decisa ai rigori: dal dischetto decisivo l’errore di Skriniar.

Inter-Chelsea, il gol segnato da Pedro

alieninca: Nice work by Morata and goal from Pedro. #chelseafc ESPN News International Champions Cup Soccer: Chelsea vs. Inter Milan https://t.co/Otar8Ln0H7 pic.twitter.com/ehzZRgKYIA

— FanSportsClips (@FanSportsClips) 28 luglio 2018