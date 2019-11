MILANO – ”La richiesta deve diventare alta per tutti quanti se si vuole scrivere la storia, ovvero vincere.

Perché chi vince, scrive la storia dei club per cui si gioca o per cui si allena”. L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, spiega il suo modo di vivere il calcio e il ruolo di allenatore, parlando dall’Arabia Saudita, dal Leadership Development Institute, dove era ospite. Concetti che il tecnico aveva già espresso prima della sfida contro il Verona, spronando il club a dare il massimo.

”La richiesta da parte mia è alta – continua Conte durante il suo intervento – e mi rendo conto che tanti fanno fatica. Quando arrivo in club nuovi non tutti sono abituati al ritmo che tu porto e rischio di perdere qualcuno per strada perché non riesce a sopportare i giri del motore. Ma se l’ambizione è quella di vincere e di cercare di fare qualcosa di importante e scrivere la storia è inevitabile chiedere tanto a se stessi e agli altri. È un modo di lavorare per eccellere e per cercare di vincere”.

”L’Inter non è solo una squadra di calcio ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all’Inter sono disposte a dare tutto per questo club”. Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, racconta la filosofia con cui è stata costruita l’Inter anche a livello aziendale, al di là della squadra di calcio.

Lo spiega durante il China International Import Expo di Shangai. ”Siamo un gruppo di grande valore, composto da persone che rispondono alla cultura e ai requisiti richiesti dal club.

Sono disposti a lavorare sodo per creare valore aziendale.

Abbiamo ideali comuni” (fonte Ansa).