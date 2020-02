ROMA – Siparietto a sorpresa in sala stampa tra Antonio Conte e Kutuzov, suo ex calciatore ai tempi del Bari. Conte si era presentato in sala stampa triste dopo la sconfitta contro la Lazio ma grazie al suo ex calciatore ha ritrovato il sorriso. Quando Conte ha visto Kutuzov nei panni del giornalista, gli ha detto: “Abbiamo vinto il campionato a Bari insieme con il 4-2-4, ti ricordi?”.

Antonio Conte è stato l’allenatore di Kutuzov nella stagione 2008-2009, quando il loro Bari ottenne una storica promozione nel campionato italiano di calcio di Serie A.

IL TABELLINO DI LAZIO-INTER 2-1.



Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 7, Radu 6; Marusic 6, Milinkovic-Savic 7,5, Leiva 6 (35′ st Cataldi sv), Luis Alberto 6, Jony 5,5 (18′ st Lazzari 6); Caicedo 5,5 (18′ st Correa 5,5), Immobile 7. A disp.: Proto, Guerrieri, J. Lukaku, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, Minala, Adekanye. All.: Inzaghi 6,5.

Inter (3-5-2): Padelli 5,5; Godin 5 (41′ st Sanchez sv), De Vrij 5, Skriniar 5; Candreva 6 (31′ st Moses 5,5), Vecino 5,5, Brozovic 6 (31′ st Eriksen 5,5), Barella 5,5, Young 6,5; Martinez 5, R. Lukaku 5,5. A disp.: Handanovic, Berni, Bastoni, D’Ambrosio, Ranocchia, Asamoah, Biraghi, Borja Valero, Sanchez. All.: Conte.

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 44′ Young (I), 5′ st rig. Immobile (L), 24′ st Milinkovic-Savic (L)

Ammoniti: Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic-Savic (L); De Vrij, Godin (I)

Espulsi: nessuno (video YouTube).