MILANO – L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è iniziata in maniera burrascosa. Nelle ultime ore alcuni media hanno parlato addirittura della possibilità di sue dimissioni durante la tournée asiatica. Conte ha già fatto fuori, escludendoli dal progetto tecnico dei nerazzurri, Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Ivan Perisic, tre calciatori che erano le stelle della squadra nel passato recente.

In più starebbe pensando anche di bocciare Politano perché non li riterrebbe compatibile con il suo modulo tattico. L’ex calciatore del Sassuolo non può fare la seconda punta e non è adatto nemmeno a giocare come terzino perché ha caratteristiche troppo offensive.

Nonostante sia appena arrivato, Conte è già molto nervoso. L’ex allenatore del Chelsea ha trovato un ambiente molto diverso da quello della Juventus, dove tutto funzionava come un orologio svizzero, e non sta facendo nulla per nascondere il suo disappunto. Nelle conferenze stampa durante la tournée asiatica ha già criticato la società per il suo immobilismo sul calciomercato.

Conte avrebbe voluto affrontare la International Champions Cup con almeno un colpo pesante in attacco ed invece non sono ancora arrivati né Romelu Lukaku, né Edin Dzeko. I due calciatori che ha chiesto come garanzia prima di firmare con l’Inter.

Questo fatto lo ha mandato su tutte le furie anche perché la trattativa con il Manchester United stenta a decollare. Gli inglesi chiedono 85 milioni di euro e Zhang non ha alcuna intenzione di fare questo investimento per Lukaku perché ritiene la richiesta del club di Manchester fuori mercato.

Anche con la Roma la situazione non è delle più agevoli perché i giallorossi, prima di vendere Dzeko, hanno la necessità di raggiungere un accordo con un sostituto importante (sia esso Higuain o Icardi).

Inter, tifosi preoccupati: “Conte e Marotta ci stanno smantellando la squadra”.

La decisione di Antonio Conte di bocciare grandi calciatori come Icardi, Nainggolan, Perisic e (forse) Politano ha scatenato la reazione sui social dei tifosi dell’Inter. Alcuni di loro sono molto preoccupati, altri gridano al complotto dicendo che: “Conte e Marotta sono stati mandati dalla Juventus per distruggerci…”.

Altri hanno una visione meno paradossale ma sono comunque preoccupati: “Conte darà le dimissioni a breve. Zhang non gli prenderà mai Lukaku. Ora lui è in confusione perché è offuscato dalla rabbia…”.