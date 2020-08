Antonio Conte e Luciano Spalletti sono due allenatori molto diversi ma entrambi hanno avuto da ridire contro l’attuale dirigenza dell’Inter.

Infatti entrambi i tecnici hanno concordato nel dire che la proprietà cinese si è dimostrata inadeguata nella protezione degli allenatori che sarebbero stati gettati in pasto alla stampa.

Luciano Spalletti non usò tanti giri di parole quando tre anni fa si lamentò dicendo:

Ovviamente il tecnico di Certaldo non si riferiva ai calciatori, con i quali aveva un ottimo rapporto, ma ai suoi dirigenti.

E Conte ieri ha fatto praticamente lo stesso rincarando anche la dose.

“Finita l’Europa League – dice Conte a DAZN – faremo le valutazioni per la prossima stagione. Io farò le mie valutazioni, la società le sue.

Valutazioni tecniche? No, in generale, in tutto”.

Conte diventa ancora più esplicito a Sky Sport:

“Per noi è stata un’annata molto dura e difficile sotto tutti i punti di vista, anche personali. Appena si è potuto, si sono fatte tante critiche.

Non mi è piaciuto quello che stato fatto nei confronti di questi ragazzi e a volte anche nei miei confronti.

Non è stato riconosciuto il lavoro dei ragazzi, non è stato riconosciuto il mio lavoro, ho trovato scarsissima protezione da parte del club. Zero assoluto.

Ci sarà da parlare anche con il presidente, ma il presidente è in Cina…

Non mi piace quando la gente sale sul carro, ci deve stare sia nei momenti positivi sia in quelli negativi, qui all’Inter non è stato così, mi spiace dirlo.

Oggi ho visto salire sul carro tanta gente che non doveva salire, quando invece le palate di cacca le abbiamo prese io e i calciatori.

Ognuno ha cercato di coltivare il proprio orticello. Io ci metto sempre la faccia davanti a tutti, ma fino a un certo punto, perché uno non è mica scemo.

Il parafulmine uno lo fa il primo anno, il secondo no…Spalletti aveva denunciato questa situazione ben tre anni fa, è gravissimo che non è ancora cambiato niente…” (fonti Sky Sport, Dazn e La Gazzetta dello Sport).