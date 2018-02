MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – L’Inter non vince da due mesi e il nervosismo è alle stelle tra i nerazzurri.

Al momento della sostituzione Marcelo Brozovic, con ampio distacco il peggiore in campo, ha reagito a Luciano Spalletti scalciando la sua tuta verso la panchina. Un gesto plateale e aspramente criticato quasi dall’unanimità dei tifosi dell’Inter.

Gesto che però fa capire che aria si respira nello spogliatoio dei nerazzurri. Brozovic, come gli altri calciatori dell’Inter, è stato fischiato a lungo dai tifosi nerazzurri che hanno avuto applausi solamente per l’ex Walter Zenga.

Abbiamo tolto a tanti anche la scusa di Icardi

Quelli che possono e devono incidere hanno smesso di giocare

Perisic, lo diciamo da tempo, merita di stare in panchina per qualche gara

Brozovic merita di stare in tribuna per sempre

8 gare senza vittoria: che vergogna

⚫️

— Francesco Littera (@fralittera) 3 febbraio 2018