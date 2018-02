Inter-Crotone, cori e striscioni per Walter Zenga. Solo fischi per i nerazzurri.

MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Cori, striscioni e l’abbraccio caloroso di San Siro che saluta Walter Zenga, uno dei portieri più importanti della storia dell’Inter. Un amarcord per il tecnico del Crotone, rimasto nerazzurro nel Dna. “C’è solo un Walter Zenga”, lo striscione esposto dalla Curva Nord, accompagnato dal coro che coinvolge tutto lo stadio.

Poi da tifoso vero, Zenga saltella anche al

coro ‘chi non salta rossonero è’. L’allenatore del Crotone ringrazia i tifosi, Luciano Spalletti dalla panchina applaude il ‘collega’ e la Curva Nord. Per i calciatori dell’Inter e per Luciano Spalletti solamente fischi: la squadra è in crisi e non vince una partita da due mesi.

Da Twitter.

Pure Zenga, nelle dichiarazioni, ha fatto intendere che nessuno onora la maglia, nessuno stasera lo ha fatto #InterCrotone — Alessia (@sololnter) 3 febbraio 2018

“Invece che stare 40 minuti in palestra, stateci 10 minuti e l’altra mezzora in campo a migliorare la tecnica”. Applausi a Walter #Zenga (anche dopopartita, oltre che per la partita)#InterCrotone — Alex Frosio (@alexfrosio) 3 febbraio 2018

Zenga… Bikin repot mantan team nya https://t.co/drCGa9vLOy — interista layar kaca (@yazax_IP) 3 febbraio 2018

#Zenga: “Io non sono arrivato all’Inter diventando interista. Io ci sono nato interista” pic.twitter.com/87yrhvhXec — Daniele Mari (@danmari83) 3 febbraio 2018

Foto Ansa.