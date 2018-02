Inter-Crotone 1-1 highlights, pagelle: Eder-Barberis video gol.

MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Inter-Crotone 1-1 (anticipo del sabato).

Le pagelle della partita

Inter-Crotone 1-1 (1-0). Inter (4-3-3): Handanovic 6, D’Ambrosio 5.5, Skriniar 5.5, Miranda 5, Dalbert 5 (29′ st Cancelo 6), Vecino 5, Borja Valero 5.5, Brozovic 5 (32′ Karamoh 6), Candreva 5 (19′ st Rafinha 6), Eder 6.5, Perisic 4.5. (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lopez, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 17 Karamoh, 21 Santon, 63 Emmers, 99 Pinamonti). All.: Spalletti 5.

Crotone (4-3-3): Cordaz 6, Faraoni 6 (40′ st Simic s.v.), Ceccherini 6, Capuano 6, Martella 6.5 (13′ st Pavlovic 6), Barberis 7, Mandragora 6, Benali 6, Ricci 6, Trotta 6.5 (32′ Stoian 6), Nalini 5.5. (3 Festa, 6 Rohden, 13 Izco, 14 Suljic, 17 Budimir, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 89 Crociata, 93 Ajeti, 99 Simy). All.: Zenga 6.5.

Arbitro: Orsato 6. Reti: nel pt 23′ Eder; nel st 15′ Barberis. Recupero: 1′ e 4′. Angoli: 6 a 4 per l’Inter. Ammoniti: Mandragora, Eder, Benali per gioco falloso, Ricci comportamento non regolamentare. Var: 0. Spettatori: 46.807.

** I GOL – 23′ pt: Sugli sviluppi di un corner calciato da Brozovic, Eder anticipa di testa Faraoni e batte Cordaz. – 15′ st: Trotta controlla un pallone difficile in area e serve Barberis che, sbucando tra le linee, batte Handanovic con un diagonale di destro.

Gli highlights

