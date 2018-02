Inter-Crotone streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Inter-Crotone, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – Inter-Crotone (orario 20.45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Inter-Crotone. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 23 Eder (27 Padelli, 46 Berni, 2 Lisandro, 21 Santon, 29 Dalbert, 8 Rafinha, 63 Emmers, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 99 Pinamonti) All. Spalletti Indisponibile: 9 Icardi Diffidati: 77 Brozovic Squalificati: nessuno

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella; 38 Mandragora, 92 Benali, 10 Barberis; 9 Nalini, 29 Trotta, 11 Ricci. (3 Festa, 78 Viscovo, 34 Simic, 93 Ajeti, 20 Pavlovic, 21 Zanellato, 5 Stoian, 13 Izco, 6 Rohden, 89 Crociata, 17 Budimir, 99 Simy). All. Zenga. Diffidati: Stoian. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Tumminello e Sampirisi. Arbitro: Orsato di Schio Quote Snai: 1,30; 5,00; 10,00.

“Venire a Crotone è un grande onore perché qui si dà grande fiducia ai giovani”. Niccolò Zanellato, 20 anni a giugno, ha le idee chiare nel presentarsi come nuovo centrocampista del Crotone. “Spero – dice il calciatore che ha scelto la maglia numero 21 – di ripagare la fiducia che la società ha riposto nei miei confronti. Provengo dal Milan, dove regole e disciplina sono alla base di tutto. Cose che anche qui a Crotone vigono in maniera esemplare. E poi come mi avevano descritto e anticipato il tecnico Gattuso e il direttore Mirabelli, Crotone ha quell’ambiente familiare che ti fa subito sentire a casa. Ed in ogni caso – scherza il centrocampista – mister Gattuso mi ha detto di chiamarlo che se mi trattano male. Il Crotone mi seguiva da tempo e la cosa l’ho subito apprezzata. Al Milan non avevo grandi spazi, mentre qui so della grande fiducia e spazio che vengono concessi ai più giovani. Negli anni è stato fatto

un lavoro importante e i ragazzi hanno avuto la possibilità di mettersi in evidenza. Ecco, spero di poter avere la possibilità di dimostrarlo, e comunque io sono un tipo che si allena sempre al massimo e aspetta il proprio turno in modo tranquillo”. “E’ un giovane di grande prospettiva – afferma il presidente del Crotone Gianni Vrenna – che seguivamo da tempo e che siamo riusciti a portare a casa investendo in maniera decisa. Siamo soddisfatti del nostro mercato, abbiamo integrato l’organico con un mix di giocatori giovani, di qualità ed esperienza”. E a proposito di giovani, negli ultimi minuti del calciomercato, il Crotone ha portato in rossoblù Moussa Diaby, francese di 19 anni che arriva dal Psg in prestito fino al 30 giugno 2018. Vanta 9 presenze e 3 reti con la maglia della nazionale transalpina Under 19.