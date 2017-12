MILANO – Brutta doppia botta per la difesa dell’Inter dopo la sconfitta di campionato a Sassuolo: Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda non saranno a disposizione di Luciano Spalletti per il derby di Coppa Italia del 27 dicembre e per la sfida contro la Lazio del 30. È il verdetto degli esami effettuati dai due difensori dell’Inter questa mattina. Il terzino italiano tornerà probabilmente a disposizione dopo la sosta.

Questa mattina Danilo D’Ambrosio e Joao Miranda si sono sottoposti a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, dopo essere stati anzitempo sostituiti nella gara di ieri di pomeriggio contro il Sassuolo. E’ quanto rende noto l’Inter sul suo sito internet ufficiale secondo cui ”per il difensore italiano si tratta di lesione di primo grado al legamento collaterale mediale della gamba sinistra, per il difensore brasiliano lesione di primo grado al soleo della gamba destra”. Da domani inizierà il percorso riabilitativo per entrambi.

Aggiunge SportMediaset: