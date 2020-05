MILANO – Il calciatore danese Eriksen, arrivato all’Inter nel corso del mercato invernale, ha parlato della sua quarantena da coronavirus al quotidiano danese Jyllands–Posten.

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista nerazzurro sono riportate da sport.sky.it.

Il danese ha iniziato il suo racconto parlando di quella volta in cui è stato fermato dalle forze dell’ordine.

Poi Eriksen ha parlato dei suoi allenamenti domestici durante la quarantena da coronavirus.

“Corro in cantina, dove ci sono circa 70 metri tra un’estremità e l’altra, in mezzo c’è una curva. Non tocco il pallone da sette settimane, è la pausa più lunga senza il calcio nella mia vita. Mi manca”.