MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Episodio da moviola al 20′ di Inter-Fiorentina. Danilo D’Ambrosio, in un’azione offensiva, è venuto a contatto con Mirallas nell’area di rigore della Fiorentina ed è caduto a terra.

L’arbitro non ha concesso il calcio di rigore all’Inter e ha deciso di non chiedere l’aiuto del var. I nerazzurri hanno protestato per questa sua decisione.

Inter Fiorentina Dambrosio rigore? pic.twitter.com/egR0WpG5fT — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) 25 settembre 2018

Gli highlights di Inter-Fiorentina

Candreva spara alle stelle da due passi

La partita si apre con questo palo di Mirallas

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.