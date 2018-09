MILANO, STADIO GIUSEPPE MEAZZA ‘SAN SIRO’ – Inter-Fiorentina 0-0. Partita valida come anticipo della sesta giornata del campionato italiano di calcio di Serie A (classifica).

Partenza furiosa della Fiorentina a San Siro. Al 4′, Mirallas è stato servito da Benassi e ha calciato a botta sicura. La sua conclusione è stata respinta dal palo con Handanovic fuori causa. La reazione dell’Inter è affidata a Icardi e Candreva. Il capitano ha sbagliato una comoda occasione da gol al 10′, l’esterno destro ha sparato alle stelle da buona posizione al 13′. Al 20′, D’Ambrosio è andato giù nell’area di rigore della Fiorentina dopo un contatto con Mirallas. Per l’arbitro niente calcio di rigore e nessun bisogno di consultare il var.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Chiesa, Simeone, Mirallas. All.: Pioli.

Gli highlights di Inter-Fiorentina

Candreva spara alle stelle da due passi

La partita si apre con questo palo di Mirallas

CHANCE! Former #Everton man Kevin Mirallas hits the post for @acffiorentina in the early stages. It’s still 0-0 between them and @Inter_en at the San Siro. #SerieA #INTFIO #PureFootball

Subscribe here – https://t.co/YbI6T6O8MU pic.twitter.com/zxo7njnzHH

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) 25 settembre 2018