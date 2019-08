MILANO – Prove di campionato per l’Inter di Antonio Conte. La squadra nerazzurra ha giocato una partita amichevole nel centro sportivo Suning contro il Gozzano, squadra che partecipa al Girone A del campionato italiano di calcio di Serie C. La partita è stata decisa dalle marcature del “solito” Lukaku e di Politano (entrato a gara in corso).

Per Conte non è più tempo di esperimenti. Il tecnico pugliese ha schierato una formazione che potrebbe essere anche quella che vedremo contro il Lecce nell’esordio in Serie A.

Antonio Conte ha scelto Samir Handanovic tra i pali e lo ha schierato a protezione di una difesa a tre composta da Danilo D’Ambrosio, Stefan De Vrij e Milan Skriniar. Davanti alla difesa, Antonio Conte ha schierato un centrocampo a cinque con Antonio Candreva, Matias Vecino, Marcelo Brozovic, Stefano Sensi e Asamoah. In avanti, la coppia d’attacco scelta dall’ex allenatore della Juventus è stata Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

In attesa dell’arrivo di un altro attaccante, si parla sia di Arek Milik del Napoli che di Alexis Sanchez del Manchester United, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che sono comunque due attaccanti che godono della fiducia di Antonio Conte, hanno mostrato una buona intesa e hanno fornito ottime indicazioni al tecnico leccese.

La squadra si è mossa molto bene, ha dato l’impressione di giocare a memoria e sembra pronta per l’esordio nel campionato italiano di calcio di Serie A contro la neopromossa Lecce. Salvo sorprese dell’ultimo istante, o acquisti improvvisi di calciomercato, l’Inter di Antonio Conte dovrebbe sfidare il Lecce con Lukaku e Lautaro Martinez in attacco. L’attaccante argentino ha scalzato definitivamente Icardi e si appresta a disputare una stagione da protagonista assoluto.

Gli highlights di Inter-Gozzano 2-0 dal canale YouTube ufficiale della società nerazzurra. La partita è stata decisa dai gol realizzati da Romelu Lukaku e da Matteo Politano.