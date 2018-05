MILANO – La mancata qualificazione in Champions League potrebbe essere decisiva per il futuro di Mauro Icardi: [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] “Sono cose di cui parleremo con la società – ha detto l’attaccante dell’Inter dopo il ko con il Sassuolo -. Cercheremo la miglior cosa che si può fare per la squadra. Se tutti i dirigenti vorranno che io resti qui sarò felici, altrimenti si vedrà”.

Qualche mugugno in casa Inter dopo la sconfitta contro il Sassuolo a San Siro. Champions più lontana e grande delusione da parte della società.

Inoltre ha destato qualche perplessità, anche da parte dei tifosi, il fatto che alcuni giocatori (fra cui Perisic, Icardi, Brozovic, Vecino, D’Ambrosio e Handanovic) siano entrati in campo con i figli prima della partita.

L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti smorza la polemica in conferenza stampa: “Viene fatto ovunque, nelle ultime partite in casa. E le famiglie sono un valore aggiunto, mai un limite”.