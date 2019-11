Inter, infortunio Barella: calciatore dovrà operarsi al ginocchio

MILANO – Esami clinici e strumentali per Nicolò Barella all’Istituto Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro il Torino a causa di una distorsione al ginocchio destro. Gli accertamenti hanno evidenziato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula. Barella dovrà essere sottoposto a intervento di asportazione del frammento in artroscopia.

Il calciatore della Nazionale Italiana di Calcio si è infortunato nel corso della partita vinta dall’Inter sul campo del Torino. Barella è uscito in lacrime dicendo: “Ho sentito tac al ginocchio destro”. Anche i compagni di squadra avevano capito subito la gravità della situazione.

Dell’infortunio di Nicolò Barella, ha parlato Stefan De Vrij nel corso di una intervista rilasciata a Dazn: “Purtroppo l’infortunio di Barella sembra qualcosa di serio, speriamo che non sia nulla di grave perché è un calciatore molto importante per noi. Gli auguro le migliori fortune ed una pronta guarigione”.

Purtroppo Nicolò Barella dovrà operarsi al ginocchio, come comunicato dall’Inter, e per questo motivo non tornerà prima del 2020. Una grave perdita per Antonio Conte in vista delle partite dei nerazzurri di dicembre. Barella dovrebbe essere sostituto da Vecino. Il centrocampo dell’Inter dovrebbe essere composto da Sensi, Brozovic e Vecino. Altri infortuni permettendo…