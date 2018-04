MILANO – Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, ha analizzato gli episodi da moviola di Inter-Juventus 2-3 in diretta tv su Mediaset Premium.

L’arbitro Orsato di Schio si è reso protagonista di alcuni errori che stanno già facendo discutere sui social network (dubbia l’espulsione di Vecino mentre Pjanic andava espulso).

Andiamo con ordine. Giusto assegnare il gol di Douglas Costa perché Matuidi non tocca il pallone. L’intervento di Vecino su Mandzukic era da giallo, al massimo da “arancione”.

L’espulsione è sembrata eccessiva anche perché, nella ripresa, Barzagli non è stato espulso per un intervento simile. Miralem Pjanic andava espulso, il centrocampista bosniaco era già ammonito e, nella ripresa, è entrato in maniera scomposta su Rafinha.

Sul finire del primo tempo è stato annullato un gol a Matuidi. Decisione giusta perché il calciatore francese era in fuorigioco.

Il video con la moviola di Bergonzi su Mediaset Premium

Juventus in vantaggio, Higuain completa la rimonta

La Juventus pareggia i conti con Cuadrado

Inter in vantaggio, autogol di Barzagli su cross di Perisic

Pareggio dell’Inter, gol di testa di Mauro Icardi

Espulso Vecino per questa entrata con il piede a martello

Qualcuno dice che non è rosso… Siete seri?! Intervento con piede a martello con la palla ad un metro lontana… #InterJuve #Mandzukic #Vecino pic.twitter.com/yusvcFdvC6 — Michele Ranieri (@mike_ranieri) 28 aprile 2018

Juventus in vantaggio con il gol di Douglas Costa

La coreografia dei tifosi dell’Inter

Mastodontic Inter choreography telling Juve are Pinocchio counting scudetti and Champions they didn’t win pic.twitter.com/xVC6t4Gv9z — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 28 aprile 2018

Lo spogliatoio dell’Inter prima del big match

Tutto pronto a San Siro per Inter-Juventus