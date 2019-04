MILANO – Buone notizie per la Juventus in vista del big match del prossimo turno di campionato contro l’Inter. La Juventus dovrebbe recuperare Giorgio Chiellini per le ultime giornate di campionato. C’è anche il capitano bianconero nel video che immortala la squadra, su Twitter, al lavoro alla Continassa, dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Allegri. Un buon segnale per i neo campioni d’Italia che sabato sera saranno di scena a San Siro, la ‘Scala’ del calcio, contro l’Inter.



Dopo la grande festa per l’ottavo scudetto consecutivo, alla Continassa non sono mancati i sorrisi, che hanno lasciato spazio alla fatica quando è stata ora di ritrovarsi in campo per iniziare a preparare il derby d’Italia. Per i bianconeri lavoro tecnico e di possesso palla, che proseguirà domani con una seduta in programma al mattino.

Inter-Juventus, per il big match di San Siro rientra anche Marcelo Brozovic.

Marcelo Brozovic si è allenato con il resto della squadra per tutta la seduta di oggi. Il centrocampista dell’Inter, dopo due settimane d’assenza e aver saltato la trasferta di Frosinone e il big match con la Roma, sabato sera sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Un recupero importante per gli equilibri del gioco nerazzurro, in una partita sentitissima che potrebbe anche chiudere il discorso Champions per l’Inter.

