Inter-Juventus, Vidal bacia lo stemma bianconero sulla maglia di Chiellini. Ecco le parole del cileno

Poco prima di Inter-Juventus Vidal si è avvicinato a Chiellini e ha baciato lo stemma del club bianconero, proprio sulla maglietta del difensore.

Le immagini hanno fatto il giro del Web e dei social, come si dice in questi casi, anche se questa volta i tifosi interisti, dopo la vittoria per 2-0 contro i rivali bianconeri (con il cileno che è stato anche autore anche della prima rete) non sembrano poi così infuriati per il gesto del centrocampista.

Ma l’episodio comunque ha fatto discutere. Perché Vidal ha baciato lo stemma della Juventus? Questa, parola più, parola meno, la domanda che è rimbalzata sui social come didascalia all’immagine.

Vidal: “Il bacio era solo affetto per Chiellini”

Alla domanda alla fine ha risposto lo stesso Vidal:

“La mia intenzione non è mai stata quella di baciare lo stemma di un’altra squadra – ha spiegato infatti Arturo Vidal in un post pubblicato sul proprio profilo Instagram a corredo della foto che lo immortala nell’esultanza con il compagno di squadra Lukaku –. Il bacio è stata una dimostrazione di affetto per un fratello che mi ha dato il calcio, con il quale ho vissuto anni meravigliosi insieme e ci vogliamo bene. Io rispetto la mia squadra, i nostri tifosi e la gente che ha avuto fiducia in me per difendere e continuare a far crescere la storia di questo bellissimo club. E lascerò l’anima per quello”. (Fonti: YouTube, La Gazzetta dello Sport, Instagram)