MILANO – Tutta colpa di una email. Keita Balde è stato escluso dalla Nazionale del Senegal per un errore della federazione africana che ha inviato la mail a un indirizzo sbagliato.

Quando il Senegal si è accorto di aver commesso questo errore ha avviato un contatto telefonico con l’Inter ma ormai erano scaduti i termini fissati dalla Fifa per inserire Keita Balde nella lista ufficiale dei convocati per la partita di qualificazione alla coppa d’Africa tra il Senegal e la Guina.

Augustin Senghor, presidente della Federcalcio del Senegal, ha chiamato Keita Balde e l’Inter per scusarsi di questo equivoco. Keita Balde è dispiaciuto di non poter giocare con la sua Nazionale ma l’Inter è felice di poter avere il calciatore a disposizione a Milano e di allenarlo in vista dei prossimi impegni della squadra nerazzurra.

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

FT: Madagascar 🇲🇬 2-2 🇸🇳 Senegal (Paulin Voavy, Kalidou Koulibaly OG)(Moussa Konaté, Balde Diao Keita) #AfCON2019Q pic.twitter.com/3WktbmGEEP — DiskiStyle (@DiskiStyle) 9 settembre 2018

REWIND: #Senegal winger Keita Baldé Diao at 10 met legend Samuel Eto at Camp Nou. Eto’o left Barcelona for Italian side INTER MILAN in 2009. Keita, who left Barcelona in 2011 for Lazio, joined INTER MILAN on loan via Monaco. Enjoy that famous 2009 training video in full👇🏿 pic.twitter.com/nCtSg0wGPR — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 31 agosto 2018