Inter, Lazaro arriva stasera a Milano. Domani le visite mediche

MILANO – L’Inter risponde alla Juventus. Dopo l’arrivo di Rabiot in bianconero, il calciatore è appena atterrato a Torino, ecco quello di Lazaro a Milano. Il calciatore austriaco nato a Graz da padre angolano e mamma greca, si è trasferito dall’H.Berlino all’Inter per 21 milioni di euro.

Valentino Lazaro sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri nella giornata di domani. L’Inter è stata brava a muoversi con tempismo per bruciare la concorrenza di Paris Saint Germain e Tottenham. Il calciatore è stato voluto fortemente da Antonio Conte.

Lazaro è un destro naturale, è un giocatore dotato di ottima tecnica, velocità, dribbling e visione di gioco. Nato trequartista, viene in seguito stabilmente spostato sulla fascia destra, dove grazie alla sua duttilità può essere impiegato come esterno di centrocampo, ala o terzino. All’occorrenza può giocare anche sulla fascia sinistra e come mezzala.

Lazaro all’età di 16 anni è stato vicino al Milan e Real Madrid ma, dopo aver visitato Milanello e la capitale spagnola, sua madre e il Salisburgo lo convinsero a restare in Austria rifiutando poi anche l’Inter. Ha esordito nella massima serie austriaca nella stagione 2012-2013.

Nella stagione successiva debutta anche in Europa League. Nel 2017 passa in prestito all’Hertha Berlino e l’anno seguente viene riscattato per 6,5 milioni di euro. Si mette in mostra nel 2018-2019 con 3 gol e 7 assist messi insieme in 34 partite complessive.

Ha esordito in nazionale il 30 maggio 2014 nell’amichevole Austria-Islanda (1-1). Segna il suo primo gol con la maglia dell’Austria il 18 novembre 2018, rete decisiva per la vittoria per 1-2 contro l’Irlanda del Nord, incontro di Lega B della UEFA Nations League (fonte Wikipedia).

Ovviamente Lazaro è solo uno degli acquisti di questa Inter che punta attaccanti di livello internazionale come Edin Dzeko e Romelu Lukaku. L’Inter ha preso anche Sensi dal Sassuolo e punta con decisione Barella del Cagliari.