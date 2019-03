MILANO – Posticipo del campionato italiano di calcio di Serie A, Inter-Lazio 0-1, gol: Sergej Milinkovic Savic su assist di Luis Alberto al 12′.

Inter-Lazio 0-1, gol di Milinkovic Savic al primo affondo

Al 7′, l’Inter ha creato la prima occasione da gol della partita. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore dei nerazzurri, Skriniar è stato dimenticato dalla difesa della Lazio ma la sua conclusione è terminata sul fondo. Al 9′, Perisic ha calciato a botta sicura su assist di Politano ma la sua conclusione è stata respinta lateralmente da Thomas Strakosha. Al 12′, la Lazio è passata in vantaggio al primo affondo. Sergej Milinkovic Savic ha segnato di testa grazie ad un cross splendido di Luis Alberto. I calciatori dell’Inter hanno protestato pensando che fosse in fuorigioco ma la sua posizione era regolarissima ed anche il silent check del var lo ha confermato.

Ecco le formazioni. Inter con il 4-2-3-1: Handanovic – D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah – Brozovic, Borja Valero – Politano, Vecino, Perisic – Keita. A disp.: Padelli, Ranocchia, Cedric, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Joao Mario, Candreva, Colidio.

3-5-2 per la Lazio: Strakosha – Luiz Felipe, Acerbi, Bastos – Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic – Correa, Immobile. A disp.: Proto, Jordao, Radu, Durmisi, Wallace, Guerrieri, Berisha, Parolo, Badelj, Marusic, Cataldi, Caicedo.