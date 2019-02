ROMA – Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara e noto tifoso della Lazio, si è ripreso mentre seguiva i calci di rigore della sfida di Coppa Italia tra l’Inter e i biancocelesti

La camera è puntata verso la tv e ritrae Cruciani di spalle, in piedi, dietro al divano, mentre freme nell’assistere agli ultimi rigori, quelli decisivi. Il filmato si apre con Radja Nainggolan sul dischetto. “Bene, bene, Nainggolan mi piace”, la prima battuta di Cruciani nella sua “gufata” al centrocampista nerazzurro ed ex Roma. “Ti prego sbaglia, ti prego sbaglia… che poi c’abbiamo l’occasione” continua il giornalista mentre il belga prende la rincorsa verso il dischetto. Segue l’esultanza, contenuta, per la parata di Strakosha e poi l’attesa per il rigore di Lucas Lleiva.

Quando il centrocampista brasiliano spedisce la palla in rete, decretando la vittoria della Lazio, Cruciani si scatena, iniziando a saltare per la stanza: nel video compare anche uno smile per coprire il lato B del giornalista che, nell’esultanza, finisce probabilmente per perdere i pantaloni e mostrare le mutande. A concludere il tutto, l’inno della Lazio, sparato a tutto volume mentre la tv trasmette la gioia dei giocatori biancocelesti sul terreno di San Siro.