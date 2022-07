Inter-Lione, dove vedere l’amichevole dei nerazzurri in streaming e diretta tv: orario e probabili formazioni. Il livello delle amichevoli estive per l’Inter di Simone Inzaghi si alza nella prossima partita contro il Lione. Fin qui i nerazzurri hanno raccolto tre vittorie (contro FC Milanese, Lugano e Novara), un pareggio contro il Monaco e una sconfitta a sopresa contro il Lens. Il prossimo avversario è l’ostico Lione prima dell’ultima amichevole contro il Villarreal e l’inizio del campionato. Inter-Lione dove vederla.

Inter-Lione, orario e dove vederla in diretta streaming

L’Inter di Simone Inzaghi scende in campo contro il Lione in una delle ultime amichevoli prima dell’inizio del campionato. La partita si gioca il 30 luglio all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, fischio d’inizio alle 20:30. E’ possibile vedere la partita in diretta tv in esclusiva su Dazn per gli abbonati.

Inter-Lione: le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro.

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paquetá, Lepenant, Reine-Adélaïde; Faivre, Lacazette, Toko Ekambi.