Inter, Lisandro Lopez avverte Luciano Spalletti: “Sono pronto a giocare contro la Roma”

MILANO – ”Sono pronto al 100% a giocare con la Roma ma decide Spalletti”. Lisandro Lopez è carico. Il difensore argentino, arrivato all’Inter in prestito dal Benfica, si racconta rispondendo alle curiosità dei tifosi in una presentazione in diretta social. Lisandro Lopez da lunedì si allena ad Appiano Gentile dove ha potuto conoscere Luciano Spalletti.

”Mi ha fatto una buona impressione. E’ un allenatore molto bravo – racconta – serio. Lavora molto sul punto di vista tattico. Si aspetta tanto da me. Non è l’Inter che si deve adattare a me ma sono io a dovermi adattare all’Inter. Spalletti è un tecnico eccellente”.