RAZGRAD (BULGARIA) – Prima della partita di Europa League tra l’Inter ed il Ludogorets, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha voluto rispondere a Messi. L’attaccante argentino ha invitato la sua società, il Barcellona, ad acquistare l’interista e compagno di Nazionale Lautaro Martinez.

Le dichiarazioni rilasciate da Marotta ai microfoni di Sky Sport prima di Ludogorets-Inter sono riportate dal Corriere dello Sport in collaborazione con Italpress.

Inter, Marotta: “Messi vuole Lautaro? Siamo stati bravi ad acquistare un grande calciatore”.

“Le parole riservate oggi da Messi nei confronti di Lautaro, (“un giocatore spettacolare, magari potesse venire a giocare insieme a noi”), non infastidiscono ma sono anzi “un motivo d’orgoglio per il ragazzo e per la società, per quelli che lo hanno portato all’Inter.

Il fatto che un campione come Messi elogi un suo connazionale significa che forse vede in lui qualità tali da considerarlo il suo erede e questo è un motivo di orgoglio e di sprono per lui, è giovane e avere davanti un campione come Messi non può che essere d’aiuto”.

“Eriksen? L’allenatore ha le capacità di valutare attentamente il suo inserimento. Abbiamo tre competizioni e bisogna avere una rosa di titolari e co-titolari, l’allenatore vede quotidianamente i giocatori e li utilizza al meglio”.

“Handanovic? E’ in fase di recupero, ci vorrà ancora qualche giorno ma la valutazione spetta ai medici, sarà ristabilito nel corso della prossima settimana o poco di lì”.